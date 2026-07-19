Un cliente è caduto all’interno di un parco acquatico, scivolando su una superficie scivolosa e fratturando l’omero della gamba destra. La caduta è avvenuta a causa di una patina presente sul pavimento. La vittima ha ricevuto un risarcimento di 20.000 euro.

Concorezzo (Monza e Brianza), 19 Luglio 2026 - Era caduto mentre si trovava all'Acquaworld a causa di una patina scivolosa sul pavimento e aveva subìto una frattura dell'omero della gamba destra. Per questo incidente, avvenuto il 22 agosto del 2021 all'interno del parco acquatico brianzolo, un 50enne si è visto riconoscere dal tribunale di Monza un risarcimento dei danni di quasi 20mila euro. La dinamica dell’incidente. Nella causa civile l'uomo ha sostenuto che, dopo essersi intrattenuto con amici e familiari nell'area esterna attrezzata a giochi acquatici, aveva oltrepassato il cordolo che la delimitava e quando aveva appoggiato il piede... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Scivola e si frattura l’omero all'Acquaworld di Concorezzo: arriva il risarcimento di 20mila euro

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