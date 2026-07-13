Il danno da vacanza rovinata bambina di 10 anni scivola a bordo piscina e si frattura tibia e perone | Il granito è chic ma rischioso il villaggio turistico risarcisce 50.000 euro

Da corrieredibologna.corriere.it 13 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Una bambina di 10 anni si è fratturata tibia e perone dopo essere scivolata su un granito a bordo piscina in un villaggio turistico sardo. La caduta è avvenuta mentre la famiglia era in vacanza, e il danno è stato riconosciuto come un “vacanza rovinata”. Il villaggio ha deciso di risarcire con una somma di 50.000 euro. La superficie in granito, ritenuta elegante, è risultata scivolosa e ha causato l’incidente.

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«Granito a bordo piscina, sarà chic ma è scivoloso» e ora un villaggio turistico sardo dovrà pagare i danni a una famiglia di Piacenza: per i turisti doveva essere l'estate da sogno ma è finita male e priva del previsto.  Ora a distanza di 5 anni il Tribunale di Piacenza ha condannato il gestore di un villaggio turistico a risarcire la famiglia con circa 50mila euro, tra danni e spese legali.  Tutto nasce da una vacanza, prenotata e pagata, a luglio del 2021 in un villaggio turistico in Sardegna, dove una bambina di 10 anni è scivolata sul bordo della piscina a sfioro, fratturandosi tibia e perone e finendo in ospedale, dove è stata operata d’urgenza. 🔗 Leggi su Corrieredibologna.corriere.it

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