Bambina si ferisce durante la ricreazione la mamma chiede 20mila euro di risarcimento ma il Tribunale dice no al ricorso | la culpa in vigilando non scatta se il fatto è repentino e imprevedibile

Da orizzontescuola.it 13 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante la ricreazione, una bambina di 9 anni è rimasta ferita dopo aver sbattuto contro un compagno nel cortile scolastico. La madre ha presentato un ricorso chiedendo un risarcimento di 20 mila euro, ma il Tribunale ha respinto la richiesta. La decisione si basa sul fatto che il fatto si è verificato in modo improvviso e imprevedibile, e quindi la responsabilità per la vigilanza non è stata riconosciuta.

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Una bambina di 9 anni rincorreva un compagno in cortile durante l’intervallo. A un certo punto i due si sono scontrati, e la bambina ha riportato lesioni al volto e ai denti tanto gravi da richiedere cure ospedaliere. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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