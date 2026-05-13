Bambina si ferisce durante la ricreazione la mamma chiede 20mila euro di risarcimento ma il Tribunale dice no al ricorso | la culpa in vigilando non scatta se il fatto è repentino e imprevedibile

Durante la ricreazione, una bambina di 9 anni è rimasta ferita dopo aver sbattuto contro un compagno nel cortile scolastico. La madre ha presentato un ricorso chiedendo un risarcimento di 20 mila euro, ma il Tribunale ha respinto la richiesta. La decisione si basa sul fatto che il fatto si è verificato in modo improvviso e imprevedibile, e quindi la responsabilità per la vigilanza non è stata riconosciuta.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui