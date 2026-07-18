Sciopero treni 23 e 24 luglio | fasce di garanzia e altri mezzi coinvolti

Lo sciopero dei treni è stato annunciato per il 23 e 24 luglio, con proclamazione da parte di Cub Trasporti e SGB. La protesta durerà 23 ore, dalle 21 del 23 luglio alle 20 del 24 luglio. Sono previste fasce di garanzia per limitare i disagi, e potrebbero essere coinvolti altri mezzi di trasporto pubblico. La circolazione ferroviaria potrebbe subire variazioni o cancellazioni durante il periodo di sciopero.

Milano, 18 luglio 2026 - Possibili disagi in vista per chi si troverà a viaggiare in treno giovedì 23 e venerdì 24 luglio. E’ infatti stato proclamato uno sciopero nazionale ferroviario da Cub Trasporti e SGB dalle 21 di giovedì 23 alle 20.59 di venerdì 24 luglio. In quegli orari potrebbero verificarsi modifiche alla circolazione o cancellazioni. I treni garantiti il 24 luglio. Solitamente per i treni regionali sono rispettate le fasce di garanzia consuete: dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21. Sono inoltre previsti alcuni treni a lunga percorrenza garantiti. Gli elenchi completi possono essere consultati sui siti ufficiali delle singole compagnie ferroviarie. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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