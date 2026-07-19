scintille tra melissa satta e selvaggia lucarelli

Melissa Satta e Selvaggia Lucarelli sono finiti di nuovo al centro di uno scontro pubblico. La showgirl sarda aveva condiviso un messaggio di solidarietà per Roggero, il gioielliere condannato a quasi 15 anni per aver ucciso due rapinatori nel suo negozio. Dopo questa scelta, Lucarelli ha risposto, scatenando una serie di frecciate tra le due. La discussione si è protratta sui social, con commenti e repliche da entrambe le parti.

, dopo che nei giorni scorsi, si sono “punte” a vicenda dopo che la showgirl sarda ha deciso di condividere un messaggio in difesa di Roggero, il gioielliere condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per l’uccisione di due rapinatori giunti nel suo negozio. Il Corriere della Sera ha deciso quindi di intervistare la Satta, che ha ribadito il suo pensiero sulla vicenda, tornando sulle dichiarazioni rilasciate in precedenza. Ha approfittato dell’occasione anche per rispondere a una domanda riguardante proprio la Lucarelli. Ha dichiarato di non seguirla e di non avere, dunque, alcuna intenzione di risponderle. Selvaggia Lucarelli, dopo queste frasi, ha deciso di sbugiardarla pubblicando, in una storia su Instagram, un messaggio privato che le ha inviato proprio Melissa Satta. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

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