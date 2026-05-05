Durante la trasmissione, un confronto tra due conduttori ha catturato l’attenzione degli spettatori. Uno dei presentatori ha fatto una battuta rivolta all’altra, che ha risposto immediatamente, mantenendo toni seri ma decisi. Il video dell’interazione è stato condiviso sui social, suscitando commenti di vario genere tra il pubblico e gli utenti online. La scena si è svolta in un contesto televisivo e ha coinvolto direttamente i protagonisti.

Un siparietto inatteso ha acceso la mattinata televisiva, regalando al pubblico un momento tanto divertente quanto pungente. Tutto è nato durante una diretta istituzionale che ha ritardato la messa in onda di È sempre mezzogiorno, dando il via a uno scambio ironico tra Claudio Bisio e Antonella Clerici. Un gioco di battute che, tra sorrisi e repliche, ha catturato l’attenzione degli spettatori. Claudio Bisio e la battuta su Antonella Clerici. Il ritardo del programma è stato causato dalla trasmissione in diretta della presentazione dei candidati ai David di Donatello, tenutasi al Quirinale alla presenza del Presidente Sergio Mattarella. Durante la cerimonia, Bisio – chiamato a condurre l’evento – ha scherzato sul motivo della sua scelta, lasciandosi andare a una battuta che ha subito fatto il giro degli studi Rai: « Mi è stato detto.🔗 Leggi su Donnapop.it

© Donnapop.it - Botta e risposta tra Bisio e Antonella Clerici: lui la prende in giro, lei risponde a tono! (VIDEO)

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