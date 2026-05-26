Roma cani lasciati sul balcone senza acqua e tra gli escrementi | denunciato il proprietario

Un proprietario è stato denunciato a Roma dopo aver lasciato due cani sul balcone senza acqua e tra gli escrementi. La denuncia è scattata dopo un intervento di polizia, chiamata per una lite in corso, che si è trovata di fronte a animali in condizioni di grave incuria. I cani erano stati abbandonati all’esterno dell’appartamento, in un contesto di evidente trascuratezza. La polizia ha sequestrato gli animali e avviato le pratiche per le verifiche di legge.

Roma, 26 maggio 2026 – Erano stati chiamati per una lite in corso, ma una volta arrivati nell’abitazione hanno trovato due cani detenuti in condizioni gravemente inadeguate. È accaduto ieri mattina in via Francesco Tovaglieri, a Roma, dove i Carabinieri del Nucleo Radiomobile sono intervenuti dopo una segnalazione arrivata al Nue 112. Giunti sul posto, i militari hanno notato sul balcone dell’appartamento la presenza di due cani meticci confinati in uno spazio saturo di deiezioni. Gli animali erano privi di acqua e, secondo quanto rilevato, potenzialmente esposti anche a rischio termico. Alla luce delle condizioni riscontrate, i Carabinieri hanno disposto il sequestro degli animali, affidandoli temporaneamente a un familiare del residente in attesa delle verifiche previste. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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