Un incidente sulla via Appia a Pastorano, in provincia di Caserta, ha causato due morti e un ferito grave. Uno scontro frontale tra un’auto e un mini-autocarro si è verificato lungo la strada statale 7. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma purtroppo i due occupanti del veicolo sono deceduti. Il conducente del mini-autocarro è stato trasportato in ospedale in condizioni serie.

Grave incidente stradale sulla strada statale 7 Appia, nel territorio di Pastorano, in provincia di Caserta. Due persone hanno perso la vita in un violento scontro frontale tra un’automobile e un mini-autocarro. Un terzo occupante è rimasto gravemente ferito. L’impatto sulla statale 7. L’incidente è avvenuto al chilometro 193,200 della via Appia. Secondo le prime ricostruzioni, il mini-autocarro si stava immettendo sulla statale da una strada secondaria quando è stato centrato da un’automobile che procedeva lungo l’arteria. La violenza dell’impatto non ha lasciato scampo ai conducenti dei due veicoli, entrambi deceduti sul posto. Un ferito grave e traffico rallentato. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Schianto sulla via Appia nel Casertano: due morti e un ferito grave a Pastorano

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Incidente mortale variante di Caserta

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