Tragico schianto sulla Pontina | due morti e un ferito grave

Questa mattina sulla strada statale Pontina, nel territorio di Latina, si è verificato un incidente che ha causato la morte di due persone e il ferimento grave di un'altra. I soccorritori sono intervenuti sul posto per prestare assistenza e trasportare i feriti in ospedale. La strada è stata temporaneamente chiusa al traffico mentre si svolgevano le operazioni di soccorso e i rilievi da parte delle forze dell’ordine. La dinamica dell’incidente è ancora in fase di accertamento.

Tragico incidente stradale questa mattina lungo la Pontina, nel territorio di Latina. Terribile il bilancio: due morti e un ferito grave.Lo scontro è avvenuto all'altezza del chilometro 71,4 e ha coinvolto un camion e un'auto. La dinamica è ancora in fase di ricostruzione da parte degli agenti. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

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16-05-2026 - Schianto sulla Pontina tra un autocarro e un suv, due morti e un ferito grave

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