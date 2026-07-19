Un uomo è morto un mese dopo un incidente avvenuto il 18 giugno sulla variante Aurelia, tra le gallerie Castelletti e Sarbia. Dopo lo scontro, è stato ricoverato in ospedale in condizioni gravi e ha lottato per quasi un mese nel reparto di terapia intensiva. La vittima aveva circa 40 anni. La dinamica dell’incidente è ancora in fase di accertamento, senza che siano stati resi noti dettagli sulle cause.

La Spezia, 19 luglio 2026 – Ha lottato per quasi un mese in un lettino del San Martino, dopo quel tragico incidente avvenuto il 18 giugno scorso sulla variante Aurelia, tra le gallerie Castelletti e Sarbia, nei pressi dello svincolo per il centro città. Non ce l’ha fatta Alessandro Bianchi, lo spezzino di 42 anni, rimasto gravemente ferito nell’impatto tra il suo scooter e un’autovettura condotta da una donna sessantenne. L’uomo è deceduto venerdì mattina nel policlinico genovese. Lascia la compagna e tre figli in tenera età, e tantissimi amici che da venerdì sera, proprio per aiutare la famiglia di Alessandro, hanno lanciato una raccolta fondi sulla piattaforma web Gofundme. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Schianto sulla variante: muore un mese dopo l’incidente

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