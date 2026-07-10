Un uomo di 58 anni, noto nel settore immobiliare della Val Camonica, è deceduto dopo un mese di agonia, a seguito di un incidente stradale avvenuto l’8 giugno sulla statale 42 tra Sonico e Malonno. La vittima era rimasta gravemente ferita nell’incidente, che si è verificato circa un mese fa.

Non ce l’ha fatta Giandomenico Disetti, immobiliarista di 58 anni molto conosciuto in Val Camonica. L’uomo è morto a un mese dal grave incidente stradale avvenuto l’8 giugno lungo la strada statale 42, tra i comuni di Sonico e Malonno, in provincia di Brescia. Originario di Losine e residente a Cerveno, Disetti era rimasto coinvolto in un violento scontro tra la sua Audi Q5 e una Fiat Punto, riportando ferite gravissime. La dinamica dello schianto. Secondo la ricostruzione effettuata successivamente all’incidente, lo scontro si sarebbe verificato durante una fase di sorpasso. Un veicolo aveva già iniziato a superare l’auto che lo precedeva quando anche quest’ultima avrebbe iniziato la manovra, rendendo inevitabile l’impatto. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Muore dopo un mese di agonia Giandomenico Disetti: fatale l’incidente sulla Statale

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