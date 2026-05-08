Schianto contro un mezzo pesante muore dopo 17 giorni di ricovero | è la seconda vittima dell' incidente sulla Ss 690

Un uomo di 36 anni residente a Scafati è deceduto dopo 17 giorni di ricovero, a causa delle ferite riportate in un incidente avvenuto il 21 aprile scorso sulla SS690 tra Avezzano e Sora, nel territorio di Balsorano. La vittima era rimasta gravemente ferita in seguito allo scontro con un mezzo pesante e aveva subito un ricovero in ospedale che si è concluso con il suo decesso.

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È morto dopo oltre due settimane di ricovero Andrea Carotenuto, 36 anni, di Scafati (Salerno), rimasto gravemente ferito nell'incidente avvenuto il 21 aprile scorso sulla SS690 Avezzano-Sora, nel territorio di Balsorano (L'Aquila). Lo riporta l'Ansa.Sale così a due il bilancio delle vittime dello.🔗 Leggi su Chietitoday.it Notizie correlate Nuovo incidente stradale mortale in Abruzzo, schianto tra un'auto e un mezzo pesante lungo la statale 690L'Abruzzo piange la seconda vittima della strada in due giorni a causa di un nuovo sinistro che si è verificato nella prima mattinata di martedì 21... Muore dopo dieci giorni di ricovero Carmina, 74 anni, coinvolta in un incidente sull’AppiaABBONATI A DAYITALIANEWS Si è conclusa nel modo più tragico la vicenda dell’incidente avvenuto lo scorso 27 febbraio sulla via Appia, all’altezza... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Nichelino, perde il controllo dell’auto e si ribalta dopo l’urto contro un veicolo in sosta; Testacoda e schianto contro un platano, tragica notte in viale dell'Appennino: morte due studentesse universitarie; Schianto con l'auto a Forlì, due giovani morte e un'altra gravissima; Camion contro un mezzo sul ponte della Libertà, traffico bloccato. Auto contro un muro a Ceccano, feriti gravemente madre e figlio: bimbo elitrasportato a RomaStava viaggiando in auto con il figlio, quando ha perso il controllo del mezzo e c'è stato lo schianto contro il muro: mamma in codice rosso, bimbo elitrasportato ... fanpage.it Violento schianto fra due macchine, un mezzo finisce contro le rocce e si ribalta: momenti di paura, grossi disagi per il trafficoVIGOLO BASELGA. Momenti di paura nelle primissime ore di questa mattina lungo la statale 45 bis Gardesana occidentale in prossimità della curva delle Arance in direzione di Vezzano a causa di un inc ... ildolomiti.it Bari, schianto sulla ss16 a Torre a Mare: tir finisce di traverso sulla carreggiata. Traffico in tilt https://www.quintopotere.it/bari-schianto-sulla-ss16-a-torre-a-mare-tir-finisce-di-traverso-sulla-carreggiata-traffico-in-tilt/ - facebook.com facebook Schianto tra un’auto e una bici, muore giovane ciclista a Castelli Calepio x.com