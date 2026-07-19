Un incidente in moto si è verificato ieri sera sulla provinciale 78 a Passo Colmurano, provocando la morte di due persone. La coppia composta da un uomo di 50 anni e una donna di 49 anni, entrambi residenti in diverse località, è deceduta nello stesso incidente. Le autorità sono intervenute sul luogo e stanno conducendo le indagini per ricostruire la dinamica dell’accaduto.

Colmurano (Macerata), 19 luglio 2026 - Insieme fino alla fine. A perdere la vita, nel tragico incidente in moto di ieri sera sulla provinciale 78 a Passo Colmurano, la coppia formata dal 50enne di Serravalle di Chienti Giancarlo Petri e dalla 49enne di Visso Emanuela Taschini. Compagni da diverso tempo. Lei, mamma di un ragazzo, fino a qualche mese fa aveva lavorato come operaia nell’azienda agricola AgriColfiorito a Taverne di Serravalle, mentre attualmente era occupata in una stireria a Scopoli, frazione di Foligno. Traferiti in Umbria dopo aver vissuto a Taverne di Serravalle. La coppia, che prima abitava a Taverne, di recente si era trasferita infatti in Umbria. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Schianto in moto: la tragica fine di Emanuela e Giancarlo, insieme nella vita e nella morte

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Emanuela e Giancarlo morti nello schianto con un furgone: erano sulla moto distrutta nell'impatto in territorio di UrbisagliaDue motociclisti sono deceduti in un incidente sulla strada provinciale 78, a pochi minuti di distanza l’uno dall’altro.

C’è una tragedia nella vita di Antonella Elia che nessuno sa: la morte tremenda del padre insieme a un calciatoreAntonella Elia ha vissuto un episodio tragico nella sua vita: la perdita del padre in circostanze drammatiche, avvenuta in concomitanza con un...

Temi più discussi: SALGAREDA | SCHIANTO MORTALE IN MOTO, L’ADDIO A JESSICA FRA LACRIME E PALLONCINI BIANCHI; Tragico schianto in moto, muore a 42 anni Renis Domi papà di un bimbo di 6 anni; Incidente auto-moto nei pressi del sottopasso di via Camillo Rosalba: muore motociclista di 19 anni; Violento schianto in moto contro un palo a Fino Mornasco: 15enne grave al Niguarda.

Tragico schianto in Val Venosta tra auto e moto: muore una giovane motociclista tedesca lavocedelnordest.eu/tragico-schian… La giovane è morta in uno scontro con un'auto; coinvolto anche un secondo motociclista, di 64 anni, è grave. Ferite più lievi per altr x.com

Schianto in moto contro il cantiere. Muore un ragazzo di 25 anniTragico incidente nella notte per Gian Fabbrini lungo la tangenziale Est all’altezza dello svincolo per il centro. Il giovane non si è accorto degli operai che stavano sistemando i birilli e della ram ... msn.com

Schianto in moto davanti alla fidanzata: morto a 42 anni, lascia un figlio piccoloRenis Domi è morto dopo lo schianto tra la sua Yamaha e un’auto sulla Statale 240. La compagna, che viaggiava poco distante, ha assistito alla tragedia. notizie.it