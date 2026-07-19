Due motociclisti sono deceduti in un incidente sulla strada provinciale 78, a pochi minuti di distanza l’uno dall’altro. Secondo le prime ricostruzioni, si trattava di un uomo e una donna, entrambi coinvolti in uno scontro con un furgone. La moto è risultata distrutta nell’impatto, e le vittime sono state trovate sul luogo dell’incidente. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e le forze dell’ordine per i rilievi.

URBISAGLIA Tragico schianto sulla strada provinciale 78 tra una moto e un furgone, a perdere la vita a pochi minuti l’uno dall’altro due motociclisti, un uomo e una donna. La ricostruzione L’incidente è avvenuto pochi minuti prima delle 21 dopo la frazione Convento in direzione Sarnano a pochi metri dal confine con Passo Colmurano. In base a quanto ricostruito nell’immediatezza, un furgone Dacia Dokker condotto da un uomo di 68 anni di Urbisaglia si è immesso sulla provinciale in direzione di San Ginesio e dopo pochi metri è stato tamponato da una Yamaha con a bordo una coppia di 50 e 49 anni. Il tamponamento devastante L’impatto è stato violentissimo, gli sportelloni del furgone si sono accartocciati verso l’interno mentre la coppia che era in sella alla moto è stata sbalzata sull’asfalto. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it

© Corriereadriatico.it - Emanuela e Giancarlo morti nello schianto con un furgone: erano sulla moto distrutta nell'impatto in territorio di Urbisaglia

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Scontro frontale tra auto e moto nell’Agrigentino, due turisti statunitensi di 25 anni morti nello schiantoDue giovani turisti statunitensi di 25 anni hanno perso la vita in un incidente avvenuto sulla Statale 115, tra Sciacca e Ribera, nell’Agrigentino.

Schianto sulla statale: moto contro un furgone, grave un 20enneUn incidente si è verificato sulla statale 48 delle Dolomiti, coinvolgendo una moto e un furgone.