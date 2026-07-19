Edy Reja ha rivelato di aver scritto a Lionel Scaloni per offrirgli la panchina della Lazio, ma l’attuale ct dell’Argentina ha scelto di tornare in Argentina. Reja ha condiviso questa informazione alla vigilia della finale mondiale tra Spagna e Argentina. Scaloni, ex calciatore e tecnico, aveva avuto un contatto con il club italiano, ma alla fine ha optato per il ritorno nel suo paese. Il retroscena riguarda il possibile ruolo di Scaloni in Italia prima di diventare allenatore dell’Argentina.

Scaloni sarebbe potuto essere l’allenatore della Lazio, Reja racconta il legame con l’attuale ct dell’Argentina: il retroscena. Alla vigilia della finale del Mondiale tra Spagna e Argentina, Edy Reja ha parlato a Il Messaggero, svelando un retroscena che lega Lionel Scaloni alla Lazio. L’ex allenatore biancoceleste ha ricordato il rapporto con l’attuale commissario tecnico dell’ Albiceleste, conosciuto proprio durante l’esperienza romana e poi ritrovato all’ Atalanta. Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano Reja ha tracciato il profilo di Scaloni, evidenziandone le qualità umane, tattiche e di leadership già emerse quando l’argentino era ancora calciatore. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

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© Calcionews24.com - Scaloni Lazio, il retroscena di Reja: «Gli scrissi per tornare, ma scelse l’Argentina»

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