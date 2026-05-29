Lautaro Martinez tra gli uomini di Scaloni | c’è nell’Argentina che punta il bis Mondiale
Lautaro Martinez è stato convocato dalla nazionale argentina per il Mondiale in corso. La squadra, campione in carica, punta a difendere il titolo. Martinez, già inserito tra i selezionati, fa parte della rosa ufficiale annunciata prima dell’inizio della manifestazione. La convocazione conferma il ruolo di rilievo dell’attaccante nel progetto della nazionale argentina. Il torneo prosegue con la presenza di Martinez tra i giocatori scelti dalla guida tecnica.
di Stefano Cori Lautaro Martinez è stato convocato per il Mondiale, ma non c’era alcun dubbio su questo, i campioni in carica puntano al bis. Lionel Scaloni, commissario tecnico dell’Argentina, ha diramato la lista dei convocati per il Mondiale. C’è ovviamente Lautaro Martinez. Questa la lista completa: PORTIERI: Emiliano Martinez (Aston Villa), Juan Musso (Atletico Madrid), Gerónimo Rulli (Olympique Marsiglia). DIFENSORI: Cristian Romero (Tottenham), Lisandro Martinez (Manchester United), Leonard Balerdi (Olympique Marsiglia), Nicolás Otamendi (Benfica), Nahuel Molina (Atletico Madrid), Gonzalo Montiel (River Plate), Nicolás Tagliafico (Lione), Facundo Medina (Olympique Marsiglia). 🔗 Leggi su Internews24.com
Lautaro giura fedeltà allInter - ESCLUSIVA CRONACHE insieme a Pio Esposito
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