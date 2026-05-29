di Stefano Cori Lautaro Martinez è stato convocato per il Mondiale, ma non c’era alcun dubbio su questo, i campioni in carica puntano al bis. Lionel Scaloni, commissario tecnico dell’Argentina, ha diramato la lista dei convocati per il Mondiale. C’è ovviamente Lautaro Martinez. Questa la lista completa: PORTIERI: Emiliano Martinez (Aston Villa), Juan Musso (Atletico Madrid), Gerónimo Rulli (Olympique Marsiglia). DIFENSORI: Cristian Romero (Tottenham), Lisandro Martinez (Manchester United), Leonard Balerdi (Olympique Marsiglia), Nicolás Otamendi (Benfica), Nahuel Molina (Atletico Madrid), Gonzalo Montiel (River Plate), Nicolás Tagliafico (Lione), Facundo Medina (Olympique Marsiglia). 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Lautaro Martinez tra gli uomini di Scaloni: c’è nell’Argentina che punta il bis Mondiale

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Lautaro giura fedeltà allInter - ESCLUSIVA CRONACHE insieme a Pio Esposito

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