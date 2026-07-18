Edy Reja ha consigliato al presidente della Lazio di ingaggiare Scaloni come allenatore. Reja ha riferito che il commissario tecnico dell’Argentina gli avrebbe confidato di voler restare con la nazionale sudamericana. Scaloni, ex calciatore dell’Atalanta, ha disputato domani la sua seconda finale mondiale consecutiva come ct dell’Argentina. Reja ha allenato Scaloni circa dieci anni fa.

Edy Reja è stato l’allenatore di Lionel Scaloni all’Atalanta, dove chiuse la sua carriera da calciatore circa dieci anni fa. L’ex tecnico del Napoli lo definiva già un predestinato; Scaloni, infatti, disputerà domani la sua seconda finale Mondiale consecutiva da ct dell’Argentina. In un’intervista al Messaggero, Reja ha raccontato di aver consigliato il ct dell’Albiceleste al patron della Lazio Claudio Lotito per guidare i biancocelesti. Reja: “Scaloni già 15 anni fa esprimeva concetti futuristici sul calcio”. Reja ha conosciuto Scaloni alla Lazio prima di portarlo con sé all’Atalanta: “ Non potevo fare a meno di parlare con lui di calcio, era di ispirazione. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

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© Ilnapolista.it - Reja consigliò a Lotito di prendere Scaloni alla Lazio: “Fu il ct a dirmi che voleva restare con l’Argentina”

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