Un grande show per celebrare la fine dei Mondiali 2026. Domenica 19 luglio, al New York New Jersey Stadium di East Rutherford – il MetLife Stadium ribattezzato per il torneo secondo le regole commerciali della Fifa – Spagna e Argentina si contenderanno il titolo mondiale. Prima del calcio d’inizio, però, l’impianto si trasformerà in un grande palcoscenico internazionale. La cerimonia di chiusura comincerà alle 13.30 locali, quando in Italia saranno le 19.30, e riunirà musica, cinema e cultura pop. Nel cast figura anche Laura Pausini, in uno spettacolo che vedrà alternarsi alcune delle personalità più note dell’intrattenimento mondiale. La durata definitiva della cerimonia non è stata comunicata ufficialmente. 🔗 Leggi su Dilei.it

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© Dilei.it - Cerimonia di chiusura dei Mondiali 2026, ospiti e scaletta: Laura Pausini porta l’Italia in campo

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Tra gli applausi e l’entusiasmo di tutti gli atleti, la cerimonia di chiusura dell’evento, con la consegna dei premi, ha visto la partecipazione di: Cristiano Cerchiai, Presidente della Federazione Italiana Golf; Roberto Damonte, Presidente del Golf Club Genova – x.com

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