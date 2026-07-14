Laura Pausini si esibirà con Robbie Williams e Nicole Scherzinger alla cerimonia di chiusura dei Mondiali

Da lopinionista.it 14 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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NEW YORK – Laura Pausini si esibirà con Robbie Williams e Nicole Scherzinger in diretta mondiale alla cerimonia di chiusura di Fifa World Cup 2026, al Metlife Stadium di New York, che anticiperà il calcio d’inizio del match finale. Laura Pausini e Robbie Williams, di nuovo insieme, questa volta con Nicole Scherzinger, canteranno il loro brano “Desire”, inno ufficiale di Fifa che unisce due tra le lingue più diffuse al mondo, inglese e spagnolo. Il brano “Desire”, scritto da Robbie Williams, prodotto da Karl Brazil e Owen Parker, mixato da Richard Flack, adattato in lingua spagnola dalla stessa Laura e pubblicato nel 2025, ha accompagnato i... 🔗 Leggi su Lopinionista.it

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Usa 2026 ' Robbie Williams - Laura Pausini – Desire FIFA World Cup 2026

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