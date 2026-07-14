NEW YORK – Laura Pausini si esibirà con Robbie Williams e Nicole Scherzinger in diretta mondiale alla cerimonia di chiusura di Fifa World Cup 2026, al Metlife Stadium di New York, che anticiperà il calcio d’inizio del match finale. Laura Pausini e Robbie Williams, di nuovo insieme, questa volta con Nicole Scherzinger, canteranno il loro brano “Desire”, inno ufficiale di Fifa che unisce due tra le lingue più diffuse al mondo, inglese e spagnolo. Il brano “Desire”, scritto da Robbie Williams, prodotto da Karl Brazil e Owen Parker, mixato da Richard Flack, adattato in lingua spagnola dalla stessa Laura e pubblicato nel 2025, ha accompagnato i... 🔗 Leggi su Lopinionista.it

Segui gli aggiornamenti su Mondiali.

© Lopinionista.it - Laura Pausini si esibirà con Robbie Williams e Nicole Scherzinger alla cerimonia di chiusura dei Mondiali

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Usa 2026 ' Robbie Williams - Laura Pausini – Desire FIFA World Cup 2026

Notizie e thread social correlati

Cerimonia di chiusura: Laura Pausini star del gran finale con Robbie WilliamsDurante la cerimonia di chiusura dei Mondiali di calcio, Laura Pausini sarà presente come ospite speciale.

Laura Pausini ai Mondiali 2026: ecco cosa farà con Robbie WilliamsDurante la cerimonia di chiusura dei Mondiali 2026 a New York, Laura Pausini si esibirà con Robbie Williams e Nicole Scherzinger in diretta mondiale...

Temi più discussi: Continua il balletto dei chitarristi di Bob Dylan: è arrivato Jad Tariq; Bar e ristoranti diventano rifugi climatici per i più fragili: il piano anti-caldo del Comune di Bari; Justin Bieber si esibirà durante la finale dei Mondiali; Centinaia di persone senza biglietto spingono per entrare, il concerto di Jay-Z parte con tre ore di ritardo.

#LauraPausini protagonista alla cerimonia di chiusura dei Mondiali. L’artista italiana si esibirà con Robbie Williams sul palco del New York Stadium, nel #NewJersey. #Tg1 Virginia Volpe x.com

FIFA conferma che la cerimonia di chiusura della Coppa del Mondo vedrà la partecipazione di Tom Cruise, Laura Pausini, Nicole Scherzinger, Robbie Williams e IShowSpeed. Jennifer Hudson eseguirà l'inno nazionale degli Stati Uniti prima della finale. : r/sp reddit

Mondiali: cerimonia di chiusura, Laura Pausini star del gran finale(ANSA) - ROMA, 14 LUG - Gran finale dei mondiali di calcio con una special guest: Laura Pausini. L'artista italiana sarà infatti protagonista della cerimonia di chiusura del torneo iridato, domenica a ... corrieredellosport.it

Laura Pausini con Robbie Williams e Nicole Scherzinger alla finale FIFA 2026Laura Pausini si esibirà con Robbie Williams e Nicole Scherzinger in diretta mondiale alla cerimonia di chiusura di FIFA World Cup 2026, al Metlife Stadium di New York, che anticiperà il calcio d’iniz ... tg24.sky.it