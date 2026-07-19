Scadenze fiscali dal 20 luglio al 26 luglio 2026 raffica di pagamenti prima delle vacanze | tutte le date

Tra il 20 e il 26 luglio 2026 sono previste diverse scadenze fiscali per contribuenti, imprese e professionisti. Durante quella settimana, devono essere effettuati vari pagamenti e adempimenti nei confronti dell’Agenzia delle Entrate. La settimana include date specifiche in cui sono in programma versamenti e altre pratiche fiscali obbligatorie. Questi obblighi devono essere rispettati prima dell’inizio delle ferie estive.

Nella settimana compresa tra il 20 e il 26 luglio 2026 sono concentrate diverse scadenze che interessano contribuenti, imprese, professionisti, Caf e altri soggetti obbligati agli adempimenti nei confronti dell’Agenzia delle Entrate. Tra i principali adempimenti ci sono i versamenti delle imposte risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, gli adempimenti relativi al modello 7302026, alcune imposte sostitutive e specifiche comunicazioni telematiche. Rispettare questi appuntamenti è importante per evitare sanzioni, interessi e irregolarità nella propria posizione fiscale. 20 luglio: i versamenti delle dichiarazioni dei redditi 2026. Il 20... 🔗 Leggi su Quifinanza.it

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Fisco Luglio 2026: Non perdere queste date!

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