Tra il 13 e il 19 luglio 2026 si concentrano diverse scadenze fiscali, con il 16 luglio come giorno principale. In questa data vengono effettuati numerosi versamenti tramite modello F24. La settimana coinvolge contribuenti, imprese, sostituti d’imposta e professionisti, che devono rispettare le varie scadenze previste per i pagamenti e gli adempimenti fiscali.

Settimana densa di appuntamenti fiscali per contribuenti, imprese, sostituti d’imposta e professionisti. Tra il 13 e il 19 luglio 2026, la data centrale è mercoledì 16 luglio, quando si concentrano numerosi versamenti tramite modello F24. Gli adempimenti riguardano soprattutto Iva, ritenute, contributi Inps, imposte derivanti dalla dichiarazione dei redditi, locazioni brevi, split payment e Tobin Tax. Il calendario interessa quindi una platea ampia: aziende, datori di lavoro, condomìni, intermediari immobiliari, pubbliche amministrazioni e soggetti che operano nel settore finanziario. 15 luglio, scadenza per la fatturazione differita. Entro il 15 luglio i soggetti passivi Iva devono emettere e registrare le fatture differite relative alle cessioni di beni consegnati o spediti nel mese di giugno. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Scadenze fiscali dal 13 luglio al 19 luglio, data cruciale il 16 luglio: cosa sapere

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Date dei Pagamenti INPS Luglio 2026: Scopri il calendario

Notizie e thread social correlati

Scadenze fiscali dal 29 giugno al 5 luglio, data cruciale il 30 giugno: cosa sapereIl 30 giugno rappresenta la scadenza principale della settimana, concentrando la maggior parte degli adempimenti fiscali previsti nel mese.

GPS docenti 150 preferenze, tutti gli appuntamenti di QUESTION TIME dal 13 luglio al 28 luglio: le risposte ai vostri quesitiDal 16 luglio sono aperte le domande per scegliere le 150 preferenze relative alle supplenze tramite GPS e GaE.

Temi più discussi: Graduatorie ATA 24 mesi, Allegato G: scelta scuole entro il 13 luglio 2026; Dichiarazione imposta di soggiorno, sanzioni fino al 200%: il ravvedimento dopo la scadenza; ISA 2026 e Concordato Biennale: le istruzioni dell’Agenzia delle Entrate tra novità e ritardi; Utilizzazioni e assegnazioni provvisorie docenti 2026/27. Domande dal 10 al 23 luglio [LO SPECIALE].

Scadenze fiscali dal 13 luglio al 19 luglio, data cruciale il 16 luglio: cosa sapereDal 13 al 19 luglio calendario fiscale fitto: fatturazione differita il 15 luglio e molti versamenti il 16, da Iva e ritenute a Inps ... quifinanza.it

Nuovi servizi digitali per la Rottamazione-quinquies: ora puoi modificare le rate online, recuperare i prospetti e personalizzare i pagamenti. Attenzione alle scadenze per non perdere i benefici fiscali! Scopri come tutelare la tua posizione. 2lnk.io/0ndYO x.com

Scadenze fiscali luglio 2026: Iva, Redditi, Intrastat e rottamazione cartelle in un solo calendarioIl mese di luglio resta un mese caldo ma non solo per il meteo. msn.com