Pagamenti INPS luglio 2026 | tutte le date

A luglio 2026, l’INPS effettuerà i pagamenti di pensioni e altre prestazioni. Le date precise non sono state ancora comunicate, ma si sa che oltre alle pensioni, ci saranno pagamenti di assegni e indennità. I pagamenti delle pensioni generalmente avvengono tra il primo e il terzo giorno del mese, mentre le altre prestazioni potrebbero essere distribuite in date diverse. Nessuna comunicazione ufficiale ha ancora specificato le date esatte.

Quando arrivano i pagamenti Inps luglio 2026? Nel mese di luglio INPS non sarà soltanto concentrata sul pagamento delle pensioni del mese, alcune delle quali destinatarie della somma aggiuntiva (cosiddetta quattordicesima ) ma altresì delle principali prestazioni socio-assistenziali destinate a sostenere economicamente i genitori con figli a carico (Assegno Unico Universale), i disoccupati (NASpI e DIS-COLL) o quanti si trovano in situazioni di esclusione sociale e lavorativa (Assegno di Inclusione e Supporto Formazione e Lavoro). Analizziamo in dettaglio il calendario dei pagamenti INPS di luglio 2026. Indice. Pagamenti INPS luglio 2026: indennità di disoccupazione NASpI e DIS-COLL. 🔗 Leggi su Leggioggi.it

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PAGAMENTI INPS LUGLIO 2026 le date UFFICIALI per TUTTI

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