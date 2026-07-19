Durante l'evento si sono svolti incontri e scambi tra diversi gruppi, coinvolgendo anche persone con difficoltà motorie. La festa, tradizionalmente importante per le quattro vallate, ha visto partecipazioni di vari cittadini, con momenti dedicati a celebrazioni e scambi commerciali. Non sono stati segnalati incidenti o problematiche durante le attività. La manifestazione si è conclusa senza alterazioni dell’ordine pubblico o interventi delle forze dell’ordine.

E’ stata per anni la festa più importante di quattro vallate del pratese e del pistoiese: fidanzamenti, accordi commerciali, scambi e acquisti, tutto avveniva il 26 luglio a Cascina di Spedaletto, dove in tantissimi arrivavano dalle valli della Bure, delle Agne, del Bisenzio e della Limentra Orientale per incontrarsi e per festeggiare la santa più amata dai fiorentini, Sant’Anna, a cui gli storici proprietari dello ’spedale’ - e poi podere rurale -, i conti Bardi di Vernio, avevano dedicato una cappelletta, per ribadire il legame con la città da cui prendevano i natali. Ritorna, la prossima domenica 26 luglio, in una sua rievocazione... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Sant’Anna, l’antica festa che unisce. Partecipa anche chi non cammina

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