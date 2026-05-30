Festa della Repubblica Rosy Bindi a Sant’Anna

Durante la celebrazione della Festa della Repubblica, si sono svolti interventi istituzionali e un’orazione affidata a un’onorevole. Insieme a queste, sono stati eseguiti brani del cantautore italiano. La manifestazione si è tenuta presso un luogo pubblico, coinvolgendo diverse figure politiche e artisti. La cerimonia ha incluso discorsi ufficiali e performance musicali, senza ulteriori dettagli sui contenuti specifici o sui partecipanti.

Dagli interventi istituzionali all’orazione affidata all’onorevole Rosy Bindi, fino ai brani di Fabrizio De Andrè. Sono i punti salienti della festa della Repubblica che il Comune ha organizzato martedì a Sant’Anna di Stazzema agosto 1944 e oggi riferimento internazionale per la difesa dei diritti umani, della pace e della democrazia. "Gli 80 anni della Costituente – dice il sindaco Maurizio Verona – rappresentano una ricorrenza fondamentale per la storia democratica dell’Italia. In quel momento nacque la Repubblica fondata sui principi di libertà, uguaglianza, pace e solidarietà. Il voto alle donne segnò una svolta epocale. Sant’Anna di... 🔗 Leggi su Lanazione.it

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