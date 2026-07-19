Un incidente a Sant'Angelo Lodigiano ha causato la rottura di un tubo del gas. Un uomo di 31 anni, alla guida di un'auto, si è schiantato contro la recinzione di una casa durante la notte e ha danneggiato la tubatura. I carabinieri stanno verificando le condizioni del conducente. Non risultano feriti, ma sono in corso accertamenti sul danno al gas e sulle eventuali responsabilità.

Sant'Angelo Lodigiano (Lodi), 18 luglio 2026 – Si schianta con l'auto contro la recinzione di una casa e spezza un tubo del gas, rischia una denuncia. I carabinieri della compagnia di Lodi hanno richiesto accertamenti sul conducente 31enne brasiliano che, nella notte di ieri, ha provocato danni a Sant'Angelo Lodigiano. I vigili del fuoco, le forze dell'ordine e l'azienda incaricata di seguire l'erogazione del gas in città, sono infatti stati allertati, alle 2.20 di notte circa, per un rovinoso incidente stradale. Un uomo ha perso il controllo della propria vettura in via Monsignor Amici, sbattuto contro la recinzione di un'abitazione privata e divelto un tubo del gas. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Sant'Angelo, va a sbattere con l’auto e rompe una tubatura del gas

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

BOSS fight! Finiamo il secondo dungeon – Persona 4 Golden [10] | Gameplay 100%

Notizie e thread social correlati

Primavalle, si rompe una tubatura dell'acqua: strada chiusa e traffico in tiltA Primavalle, una tubatura dell'acqua si è rotta causando una grande perdita e la chiusura di alcune strade nelle vicinanze.

Forza il posto di blocco e cerca di sfuggire alla polizia ma va a sbattere con l'auto e viene arrestatoUn uomo ha forzato un posto di blocco e ha tentato di scappare, ma si è schiantato con l’auto.

Argomenti più discussi: Il programma completo del Monte Sant'Angelo Summer Festival 2026; Sant’Angelo dei Lombardi, un’estate 2026 ricca di eventi; ’Sant’Angelo Live’: musica, gastronomia e intrattenimento; Milano, Concerto sinfonico straordinario nella chiesa di Sant’Angelo.

@evacrosetta racconta il Progetto Ripa dei Settesoli nel Convento di Sant’Angelo a Valmontone (RM). Un luogo dove si costruiscono nuove opportunità di vita attraverso l’ascolto, la fraternità e la condivisione. #sullaviadidamasco domenica 19 luglio ore 8.3 x.com

Il Tempio Caduto — un santuario distrutto dall'assedio sulla montagna*[40x40]* reddit