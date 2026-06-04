Forza il posto di blocco e cerca di sfuggire alla polizia ma va a sbattere con l' auto e viene arrestato

Un uomo ha forzato un posto di blocco e ha tentato di scappare, ma si è schiantato con l’auto. È stato arrestato. Durante il tentativo di fuga, non si è fermato all’alt e ha proseguito la corsa, venendo inseguito dagli agenti. Alla fine, è stato bloccato e trovato in possesso di droga.

Non si ferma all'alt e cerca di sfuggire alla polizia ma gli agenti lo inseguono e lo bloccano, trovandolo in possesso di droga.Si è concluso a Gricignano di Aversa un inseguimento iniziato a Succivo. Gli agenti della Squadra Volante del Commissariato di pubblica sicurezza di Aversa hanno. 🔗 Leggi su Casertanews.it

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Scappa al POSTO DI BLOCCO

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