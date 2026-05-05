Primavalle si rompe una tubatura dell' acqua | strada chiusa e traffico in tilt

A Primavalle, una tubatura dell'acqua si è rotta causando una grande perdita e la chiusura di alcune strade nelle vicinanze. La strada interessata, via Zigliara, è stata temporaneamente chiusa al traffico, provocando rallentamenti e disagi per gli automobilisti e i residenti. La situazione ha richiamato l'attenzione sulla frequenza di questi incidenti nel quartiere e sulla preoccupazione di ulteriori problemi legati alle infrastrutture idriche.

Una copiosa perdita d’acqua, strada chiusa e traffico in tilt nelle vie limitrofe. La storia si ripete in via Zigliara nel quartiere di Primavalle con traffico in tilt e disagi per la popolazione che teme una nuova maxi voragine. Il problema Nel tardo pomeriggio di lunedì 4 maggio da via Zigliara.🔗 Leggi su Romatoday.it Notizie correlate Cavi pericolanti in viale dell’Appennino: strada parzialmente chiusa e traffico in tiltLunedì mattina di criticità stradale per la chiusura di un tratto nevralgico di viale dell’Appennino. Incidente in via Messina Marine, camion si ribalta: strada chiusa e traffico in tiltUn incidente tra un’auto e un mezzo pesante che trasportava merce in via Messina Marine ha mandato in tilt la viabilità. Panoramica sull’argomento Il buco nero delle case Ater di Primavalle: 520 abusivi e quasi nessuno pagaL'occasione di fare il punto della situazione nel quartiere del XIV municipio è una commissione capitolina Patrimonio, convocata dal presidente Yuri Trombetti. Nelle scorse settimane, infatti, a ... romatoday.it Una favela vicino a scuola e centro sportivo: abbattute 50 baraccheUna favela vicino a una scuola, abitazioni e un centro sportivo. Siamo a Primavalle dove questa mattina gli agenti del gruppo Monte Mario della polizia locale hanno recuperato un’area di 6mila metri ... romatoday.it