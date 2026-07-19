Un incidente stradale sulla Strada Statale 106 a Sellia Marina ha provocato un morto e due feriti. L’incidente ha coinvolto una Fiat Panda e una Fiat 500, con un impatto violento che ha lasciato tracce di sangue sulla strada. I soccorritori hanno tentato di rianimare le persone coinvolte, ma uno dei conducenti è deceduto sul posto. Le autorità stanno indagando sulle cause dello scontro.

È di un morto e due feriti il bilancio di un grave incidente stradale avvenuto lungo la Strada Statale 106 a Sellia Marina, in provincia di Catanzaro. Lo schianto ha coinvolto due automobili, una Fiat Panda e una Fiat 500, causando conseguenze drammatiche. L’impatto è stato particolarmente violento e ha provocato il ferimento grave del giovane conducente della Fiat Panda, rimasto intrappolato all’interno dell’abitacolo. I soccorritori hanno dovuto lavorare per estrarlo dalle lamiere prima di affidarlo alle cure dei sanitari. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del Comando di Catanzaro, Distaccamento di Sellia Marina, che hanno utilizzato attrezzature specifiche per il soccorso tecnico urgente. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Sangue sulla statale italiana, scontro devastante: “Non c’è stato nulla da fare”

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