Sangue sulla statale 115 tragico incidente a Sciacca | due 25enni morti nello scontro tra auto e moto

Un incidente lungo la statale 115 ha causato la morte di due giovani di 25 anni, entrambi stranieri. L'impatto si è verificato tra un'auto e una moto, entrambe coinvolte nello scontro frontale. Sul luogo sono intervenuti i soccorritori, ma i due ragazzi non sono riusciti a salvarsi. La strada è stata chiusa temporaneamente al traffico per permettere i rilievi delle forze dell'ordine e la rimozione dei mezzi coinvolti. La dinamica dell'incidente è ancora al vaglio delle autorità.

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