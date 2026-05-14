Sangue sulla statale 115 tragico incidente a Sciacca | due 25enni morti nello scontro tra auto e moto
Un incidente lungo la statale 115 ha causato la morte di due giovani di 25 anni, entrambi stranieri. L'impatto si è verificato tra un'auto e una moto, entrambe coinvolte nello scontro frontale. Sul luogo sono intervenuti i soccorritori, ma i due ragazzi non sono riusciti a salvarsi. La strada è stata chiusa temporaneamente al traffico per permettere i rilievi delle forze dell'ordine e la rimozione dei mezzi coinvolti. La dinamica dell'incidente è ancora al vaglio delle autorità.
Due morti. A causa di uno scontro frontale fra una moto e un'autovettura, due giovani - si tratta di stranieri - hanno perso la vita. La tragedia si è consumata poco dopo le 15,30 lungo la strada statale 115, in territorio di Sciacca, all'altezza del chilometro 128+520, ossia lo svincolo per San. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
Sullo stesso argomento
Leggi anche: Sangue sulla statale 115, tragico incidente tra Sciacca e Ribera: due 25enni morti nello scontro tra auto e moto
Leggi anche: Sangue sulla statale 115, tragico incidente tra Sciacca e Ribera: due morti nello scontro tra auto e moto
Temi più discussi: Ancora sangue sulla statale 115: due morti nello scontro tra auto e moto; Investe due giovani su un monopattino e scappa, si presenta in caserma: denunciato; Incidente e paura a San Leone: minicar finisce contro un masso in mezzo alla strada; Uno Bianca, una lunga scia di sangue: il commando, le vittime, i processi e le condanne.
Ennesimo grave incidente sulla Sp115 Presto i lavori di manutenzione della strada segnata da una scia di sangue ?? facebook
Sangue sulla statale 115, tragico incidente tra Sciacca e Ribera: due morti nello scontro tra auto e motoUn violentissimo impatto nel primo pomeriggio è costato la vita a due persone. La strada è stata completamente chiusa al traffico per permettere l'intervento della polizia stradale e dei vigili del fu ... agrigentonotizie.it
Scontro auto moto sulla statale 115, morti due turisti americani a SciaccaLe vittime erano a bordo di un 125. L'incidente nel primo pomeriggio. La vettura dopo l'impatto si è ribaltata, illesi i passeggeri ... rainews.it