Matteo Salvini ha visitato per il secondo giorno consecutivo il carcere di Bollate, incontrando Mario Roggero, il gioielliere condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi dalla Cassazione. Durante l’incontro, Salvini ha suggerito a Roggero di scrivere un libro. La visita si è svolta senza ulteriori dettagli pubblici sul contenuto della conversazione.

Matteo Salvini per il secondo giorno consecutivo si è presentato al carcere di Bollate per un colloquio con Mario Roggero, il gioielliere che si è costituito venerdì dopo la condanna definitiva della Cassazione a 14 anni e 9 mesi. Secondo alcune fonti, questa mattina i due si sono abbracciati a lungo e il vicepremier ha rinnovato a Roggero il proprio sostegno e la disponibilità a tornarlo a trovare anche prossimamente, e gli ha suggerito di scrivere tutto per raccogliere in un libro la sua esperienza. I due hanno preso il caffè e hanno incontrato il sacerdote della struttura. Poi Roggero, che ha detto di essersi portato molti libri con sé, ha fatto visita alla biblioteca del carcere, promettendo di diventarne utente da domani, e si è recato anche nel laboratorio industriale metalmeccanico, presente all'interno dell'istituto. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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© Ilgiornale.it - Salvini torna in carcere da Roggero: "gli ho suggerito di scrivere un libro"

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