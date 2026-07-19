Un uomo condannato a 14 anni e 9 mesi per omicidio e ferimento di tre persone si trova nel carcere di Bollate. Per il secondo giorno consecutivo, un politico ha visitato il penitenziario per incontrarlo. L'uomo, di 72 anni, era stato riconosciuto colpevole di aver ucciso due rapinatori e di aver ferito un terzo durante un episodio legato a una rapina. La condanna è definitiva e il detenuto si trova nel reparto di massima sicurezza.

Matteo Salvini, per il secondo giorno consecutivo è ritornato da Mario Roggero nel penitenziario milanese di Bollate per incontrare. Il gioielliere 72enne è stato condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per l'omicidio di due rapinatori e il ferimento di un terzo. «Essere condannati a 14 anni e 9 mesi a 72 anni significa sostanzialmente l'ergastolo - ha affermato il leader della Lega -. Mi sembra assolutamente eccessivo. E quindi la richiesta di valutare un provvedimento di clemenza, fatte salve le sentenze passate in giudicato, mi sembra non solo un'opzione politica». E ha continuato: «Nessun incidente. Sappiamo benissimo tutti, a partire dal ministro della Giustizia, chi ha il potere di concedere la grazia. 🔗 Leggi su Milano.corriere.it

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© Milano.corriere.it - Matteo Salvini torna al carcere di Bollate da Roggero per il secondo giorno consecutivo: «14 anni per lui è ergastolo»

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