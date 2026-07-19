Matteo Salvini si è recato nuovamente al carcere di Bollate, incontrando il gioielliere condannato a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori e ferito un terzo durante una rapina nel 2021. Salvini ha espresso la convinzione che la pena sia eccessiva, facendo riferimento a un possibile provvedimento di clemenza. Il gioielliere, di 72 anni, è stato condannato in via definitiva.

Matteo Salvini torna al carcere di Bollate per incontrare Mario Roggero e rilancia il tema di un possibile provvedimento di clemenza per il gioielliere 72enne condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per l’uccisione di due rapinatori e il ferimento di un terzo, dopo la rapina avvenuta nella sua gioielleria di Grinzane Cavour nel 2021. Per il leader della Lega e vicepremier si tratta della seconda visita in due giorni nella struttura penitenziaria milanese. Salvini ha ribadito la propria posizione sul caso ai microfoni di Radio 24, sottolineando che la decisione sulla grazia spetta esclusivamente al Presidente della Repubblica, ma difendendo la possibilità di aprire un confronto politico sul tema. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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© Ilfattoquotidiano.it - Salvini torna a Bollate da Roggero: “Pena eccessiva”, ma il gioielliere è stato condannato al minimo per omicidio volontario

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