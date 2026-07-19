Caso Roggero Salvini torna a Bollate | seconda visita in carcere al gioielliere

Il vicepremier e leader della Lega ha visitato nuovamente il carcere di Bollate, incontrando il gioielliere condannato a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori e ferito un terzo durante un tentativo di rapina nel 2021. Questa è la seconda visita del politico nel penitenziario, dove ha incontrato l’uomo condannato in via definitiva. La visita si è svolta senza rilasciare dichiarazioni pubbliche.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Il vicepremier e leader della Lega Matteo Salvini è tornato nel carcere di Bollate per incontrare Mario Roggero, il gioielliere condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi di reclusione per aver ucciso due rapinatori e ferito un terzo dopo l’assalto alla sua attività commerciale nel 2021. Si tratta della seconda visita nell’arco di due giorni, dopo quella effettuata il giorno precedente. Salvini: “La grazia è una possibilità da valutare”. Prima dell’ingresso nel penitenziario, intervenendo ai microfoni di Radio 24, Salvini ha ribadito la propria posizione sul caso, ricordando che la legge sulla legittima difesa approvata dalla Lega e dal Governo ha evitato a molti cittadini di affrontare processi e sofferenze simili. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

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