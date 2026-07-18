Salvini visita Roggero a Bollate | sostegno politico e possibile candidatura per il gioielliere condannato

Il vicepremier Matteo Salvini ha visitato il carcere di Bollate, dove si trova il gioielliere condannato per aver ucciso due rapinatori. La visita è avvenuta ieri, e si ipotizza un possibile sostegno politico o candidatura futura. Roggero è detenuto dopo una condanna definitiva per l’omicidio dei suoi aggressori. La visita è stata confermata, ma non sono stati forniti dettagli sulle eventuali dichiarazioni o progetti futuri.

Il vicepremier Matteo Salvini, segretario della Lega, è in visita al carcere di Bollate al gioielliere Mario Roggero da ieri detenuto nel carcere lombardo per la condanna definitiva per l’omicidio dei suoi rapinatori. Salvini è entrato nel carcere senza rilasciare dichiarazioni. Fuori dall’istituto i giovani della Lega hanno organizzato un presidio di solidarietà al gioielliere per il quale la moglie ha chiesto la grazia a sostegno della quale il centrodestra ha avviato una raccolta di firma e sulla quale il ministro Nordio ha aperto un’istruttoria. La Lega ha inoltre comunicato di valutare la candidatura di Roggiani al Parlamento alle elezioni pooltiiche del 2027. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

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Caso Roggero, Salvini visita il gioielliere al carcere di Bollate

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