Matteo Salvini ha visitato recentemente un detenuto nel carcere di Bollate, riferendo che l’uomo appariva molto determinato e in buona forma. Salvini ha dichiarato di essere disposto a candidarlo, senza aggiungere pressioni sulla richiesta di grazia. La visita è stata confermata dal leader della Lega, che ha parlato di un incontro con un detenuto ritenuto importante.

Matteo Salvini ha da poco fatto visita a Mario Roggero nel carcere di Bollate. «L'ho visto assolutamente carico e determinato», racconta il leader della Lega al nostro giornale. Non ci sono dubbi che il vicepremier, insieme al suo partito, sia il politico che in questi anni abbia dimostrato più di ogni altro vicinanza e solidarietà al 72enne condannato a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso i due rapinatori che lo avevano assalito nella sua gioielleria. Ministro, di cosa avete parlato? «Sono rimasto un'ora. Ci teneva a far sapere alla famiglia che sta bene, che ha dormito e mangiato. Perché sui giornali erano uscite ricostruzioni fantasiose (il riferimento è ad alcuni articoli in cui si ricordava come in passato Roggero fu accusato di aver minacciato con una pistola il fidanzato della figlia e i genitori, ndr). 🔗 Leggi su Iltempo.it

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© Iltempo.it - Salvini a Il Tempo: "Sarei orgoglioso di candidare Roggero". Sulla grazia "nessuna pressione"

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