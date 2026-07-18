Salvini a Bollate da Mario Roggero la visita dopo la prima notte in cella | Su Mattarella nessuna pressione Se candidarlo? Sarei orgoglioso

Da open.online 18 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un politico ha visitato un uomo dopo la sua prima notte in carcere, confermando che sta bene e si è detto vicino alla famiglia. L’uomo, 72 anni, è stato rinchiuso di nuovo, dopo aver lavorato per molti anni e essere padre di otto nipoti. Durante la visita, il politico ha affermato di non aver esercitato pressione su una figura istituzionale e ha dichiarato che sarebbe orgoglioso di candidarla.

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«Innanzi tutto sta bene. E ci tiene a farlo sapere ai familiari e agli italiani che gli sono vicino. Sta bene, ovviamente la prima notte in carcere, di nuovo per un uomo che per 72 anni ha lavorato, un marito, un padre, un nonno di otto nipoti, passar la prima notte in carcere non è semplicissimo». Matteo Salvini è arrivato poco dopo le 10.30 di sabato al carcere di Bollate, nella periferia nord di Milano, per fare visita al gioielliere Mario Roggero. Il vicepremier e ministro dei Trasporti, segretario della Lega, si è presentato scortato e accompagnato dai deputati Luca Toccalini e Fabrizio Cecchetti, scrive il Corriere della Sera. «Come Lega stiamo esaminando tutti i profili legali se fosse possibile candidarlo come rappresentante di tutti gli italiani, quei milioni e milioni che si sentono. 🔗 Leggi su Open.online

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Salvini fa visita a Roggero in carcere: Sarei orgoglioso di candidarlo con la Lega

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