Salvini ha lasciato il carcere di Bollate dopo un incontro di un'ora e mezza con il gioielliere coinvolto nel caso Roggero. Il politico ha dichiarato che l'uomo ritiene di aver subito un'ingiustizia e ha aggiunto che sarebbe disposto a candidarlo con la Lega. Durante l'incontro, non sono stati forniti dettagli sulle eventuali accuse o sulle decisioni prese.

Salvini è uscito dal carcere di Bollate dopo un incontro durato un'ora e mezza: «Roggero ritiene di aver subito un'ingiustizia. Se qualcuno non fosse entrato nella sua proprietà non avrebbe reagito. Commentare seduti in salotto è facile». Una sua candidatura? «Stiamo esaminando i profili legali, sarei orgoglioso di poterlo candidare». (Di Matteo Castagnoli) È arrivato poco dopo le 10.30 di sabato 18 luglio, come aveva annunciato, accompagnato dalla scorta. Il segretario della Lega e ministro dei Trasporti, Matteo Salvini, è entrato nel carcere di Bollate, periferia nord di Milano, per incontrare il gioielliere Mario Roggero, condannato mercoledì in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori e averne ferito un terzo durante un tentativo di rapina avvenuto il 28 aprile 2021. 🔗 Leggi su Corriere.it

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© Corriere.it - Caso Roggero, tutte le notizie in diretta | Salvini a Bollate, dopo un'ora e mezza di incontro con il gioielliere: «Ritiene di aver subito un'ingiustizia. Sarei orgoglioso di poterlo candidare con la Lega»

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