Un attore ha sposato la sua compagna in una cerimonia privata. La sposa indossava un abito a sirena in pizzo floreale, con corpetto strutturato e scollo a cuore. Ha scelto due cambi d’abito, uno dei quali più romantico e lungo. Il vestito è stato realizzato da un atelier specializzato in abiti da sposa. La cerimonia si è svolta senza dettagli aggiuntivi pubblicamente rivelati.

Per il suo «sì«, Paola Rossi ha scelto un abito da sposa a sirena, aderente fino alle ginocchia e poi più ampio sul fondo. Il modello, realizzato da Atelier Gaudiosi, è interamente ricoperto di pizzo floreale, con corpetto strutturato, scollo a cuore e un lungo velo bordato nello stesso ricamo. A completare il look, un bouquet compatto di rose bianche e gioielli ridotti al minimo. Un insieme molto classico, insomma, ma sicuramente non passa inosservato. E a noi piace molto. Per Salvatore Esposito, invece, la scelta è ricaduta su uno smoking nero dal taglio classico, con revers in raso, papillon e camicia bianca. Il tutto completato da una boutonnière con rosa bianca. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Salvatore Esposito si è sposato: per la sposa Paola Rossi un vestito a sirena in pizzo e due cambi d’abito. Più romantico di così…

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