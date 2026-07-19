Salvatore Esposito ha sfoggiato un look classico e minimal durante il matrimonio, con capelli corti e barba curata. La sposa indossava un caschetto romantico, completando un'immagine di eleganza sobria e senza tempo.

Capelli corti e barba impeccabile: il grooming di Salvatore Esposito è classico e minimal Il beauty look dello sposo Salvatore Esposito celebra un tipo di eleganza sobria e senza tempo. «I capelli dell'attore sono portati molto corti, ordinati e puliti, con una sfumatura morbida che accompagna naturalmente la forma del capo senza creare contrasti marcati», osserva Matteo Orlando, hairstylist del salone Mastromauro di Milano. « La finitura è light wet, ma molto naturale. A catturare lo sguardo è soprattutto la barba di Salvatore Esposito: folta, ma corta, uniforme nella lunghezza e rifinita con estrema precisione lungo guance e collo, a incorniciare il volto valorizzandone i lineamenti. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Matrimonio Salvatore Esposito e Paola Rossi: barba impeccabile e capelli sartoriali per l'attore di Gomorra e caschetto romantico per la sposa

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Salvatore Esposito e Paola Rossi: la promessa di matrimonio che sorprende tutti

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