Due persone si sono sposate in Costiera Amalfitana, con cerimonia presso una location affacciata sul mare e ricevimento a Villa Divina, frazione di Vietri sul Mare. La cerimonia si è svolta in un ambiente luminoso e allegro, con la presenza di amici e familiari più stretti. La scelta del luogo ha sottolineato la volontà di condividere il momento in un contesto che richiama le radici di entrambi. Non sono state fornite ulteriori dettagli sui partecipanti o sulla data esatta.

Le nozze si sono svolte in Costiera Amalfitana, prima del ricevimento a Villa Divina, a Benincasa, frazione di Vietri sul Mare. Un luogo affacciato sul mare, scelto per dare forma a un’idea precisa di quella giornata: luminosa, allegra, condivisa con le persone più care e vicina alle radici di entrambi. Esposito, diventato celebre in Italia e all’estero grazie al ruolo di Genny Savastano in Gomorra - La serie, ha costruito negli anni una carriera tra cinema e televisione, lavorando anche in produzioni internazionali come Fargo e tornando poi a Napoli con progetti come L’immortale e Piedone - Uno sbirro a Napoli. Paola Rossi, laureata in Giurisprudenza e professionista nel mondo dello spettacolo, è al suo fianco dal 2014, da quando il successo di lui stava appena cominciando a cambiare tutto. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Salvatore Esposito e Paola Rossi si sono sposati: la prima foto da marito e moglie

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