Salvatore Esposito e Paola Rossi si sono sposati a Vietri sul Mare di fronte a circa 200 invitati, tra familiari e amici. L’attore ha commentato che il matrimonio è stato divertente fino a quando le gambe lo hanno permesso e ha aggiunto di voler mantenere lo spirito di fidanzato anche da marito. La cerimonia ha visto la presenza di un pubblico ristretto, con un’atmosfera informale e gioiosa.

Salvatore Esposito e Paola Rossi si sono sposati a Vietri sul Mare, davanti a circa duecento persone tra familiari e amici. Dopo la cerimonia religiosa, gli sposi hanno raggiunto Villa Divina, a Benincasa, affacciata sulla Costiera Amalfitana, per una festa pensata per accompagnarli fino a notte: il ricevimento, il primo ballo, la torta e poi la musica, «fino a quando le gambe ce lo permetteranno». Lui è l’attore napoletano diventato famoso in Italia e all’estero con il ruolo di Genny Savastano in Gomorra - La serie, protagonista poi di film e produzioni internazionali, da L’immortale a Fargo, fino a Piedone - Uno sbirro a Napoli. Lei, laureata in Giurisprudenza e professionista del mondo dello spettacolo, gli è accanto dal 2014, quando la carriera di Salvatore stava appena cominciando a cambiare dimensione. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Salvatore Esposito racconta le nozze con Paola Rossi: «Ci siamo divertiti fino a quando le gambe ce l’hanno permesso. Adesso vorrei essere da marito quello che sono stato da fidanzato»

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Le emozioni della cerimonia, il primo ballo su Cesare Cremonini, la festa fino a tardi e il racconto di un amore costruito nel tempo: Salvatore Esposito apre l’album delle nozze con Paola Rossi e racconta che marito vorrebbe essere. In esclusiva, l’intervista e tu x.com