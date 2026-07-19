Salvatore Esposito e Paola Rossi sposi il sì dopo 12 anni d'amore nati da un messaggio su Facebook

La coppia ha sposato dopo 12 anni di relazione, con un matrimonio celebrato in Costiera Amalfitana. La cerimonia è stata curata da Enzo Miccio e ha visto la partecipazione di parenti, amici e volti noti. La proposta di matrimonio era nata da un messaggio su Facebook.

La coppia ha celebrato l'amore con un matrimonio celebrato in Costiera Amalfitana e curato da Enzo Miccio. Tanti i presenti alle nozze tra parenti, amici e volti noti. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Salvatore Esposito e Paola Rossi: la promessa di matrimonio che sorprende tutti

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