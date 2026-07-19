Il 17 aprile si sono svolte le nozze tra Salvatore Esposito e Paola Rossi a Vietri sul mare, in un ristorante con vista sulla costa. La cerimonia ha visto la presenza di amici e il rispetto delle tradizioni campane. La coppia si è detta sì ufficialmente con lo scambio delle promesse. La cerimonia si è conclusa con il “per sempre sì”.

Salvatore Esposito e Paola Rossi sono ufficialmente marito e moglie: la bellissima cerimonia a Vietri sul mare, tra amici e tradizioni campane Lo scorso 17 aprile lo scambio delle promesse, ma adesso il ‘Per sempre sì‘:Salvatore Esposito e Paola Rossi hanno deciso di convolare a nozze a Vietri sul mare,in un ristorante dalla vista mozzafiato. La coppia ha fatto il grande passo accompagnata dal proprio cagnolino. Un’atmosfera incantevole, tutto sul bianco, a partire dalle bellissime decorazioni floreali. CosìSalvatore Esposito e Paola Rossi dopo ben 12 anni di fidanzamento hanno deciso di fare questo importante passoche corona un amore profondo. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Salvatore Esposito e Paola Rossi si sono detti sì

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Salvatore Esposito e Paola Rossi si sono sposati a Vietri sul Mare: il matrimonio da favola

Notizie e thread social correlati

Salvatore Esposito e Paola Rossi si sono sposati: la prima foto da marito e moglieDue persone si sono sposate in Costiera Amalfitana, con cerimonia presso una location affacciata sul mare e ricevimento a Villa Divina, frazione di...

Salvatore Esposito e Paola Rossi si sono sposati: le nozze romantiche della star di GomorraSalvatore Esposito e Paola Rossi si sono sposati in una cerimonia intima e romantica, con la presenza di amici, alcuni dei quali noti.

Temi più discussi: Salvatore Esposito e Paola Rossi si sono sposati: la prima foto da marito e moglie; Salvatore Esposito e la sua Paola si sono sposati, le immagini del matrimonio; L'attore Salvatore Esposito sceglie Vietri sul Mare per convolare a nozze; Salvatore Esposito, le nozze con Paola Rossi a Vietri sul Mare per l'attore diventato famoso per Genny Savastano di Gomorra.

Salvatore Esposito e Paola Rossi si sono sposati sul mare: festa da sogno con gli attori di Gomorra wonderchannel.it/salvatore-espo… x.com

Chi è Paola Rossi, moglie di Salvatore Esposito? | L’ho conosciuta sui social, mi scrisse come tanti fanE’ festa grande per Salvatore Esposito e Paola Rossi, la coppia è convolata a nozze nelle ultime ore celebrando un amore decennale che in Costiera Amalfitana ha vissuto il suo momento più alto. Una re ... ilsussidiario.net

Salvatore Esposito e Paola Rossi sposi, il sì dopo 12 anni d’amore nati da un messaggio su FacebookDopo dodici anni di fidanzamento e sette di convivenza, Salvatore Esposito e Paola Rossi hanno detto per sempre sì. Il 18 luglio 2026, l’attore napoletano Salvatore Esposito e Paola Rossi si sono spos ... fanpage.it