Salvatore Borsellino ha criticato pubblicamente il governo, accusandolo di smantellare gli strumenti antimafia. Ha invitato la presidente del Consiglio a smettere di richiamarsi alla memoria del fratello, il giudice ucciso dalla mafia nel 1992. La sua presa di posizione si riferisce alle recenti decisioni del governo che, secondo lui, compromettono le attività di contrasto alla criminalità organizzata.

Salvatore Borsellino torna a criticare il governo e chiede alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni di non richiamarsi più alla figura del fratello Paolo, il giudice ucciso dalla mafia nella strage di via D’Amelio il 19 luglio 1992. Intervenendo ai microfoni di Diecimedia, il fratello del magistrato ha accusato l’esecutivo di indebolire gli strumenti che, secondo lui, erano stati introdotti proprio grazie al lavoro di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino per contrastare Cosa nostra. L’accusa sugli strumenti antimafia. «Alla presidente del Consiglio non posso che lanciare il messaggio di smetterla di dire di ispirarsi alla figura di Paolo... 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Salvatore Borsellino attacca il governo: “Meloni smetta di richiamarsi a Paolo, sta smantellando gli strumenti antimafia”

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