Pogacar è il solito cannibale e si prende pure il Romandia

Da liberoquotidiano.it 4 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Tadej Pogacar ha partecipato per la prima volta al Giro di Romandia, una gara che ha concluso con la vittoria finale. Durante l'evento, il ciclista sloveno ha vinto anche alcune tappe e ha mantenuto il primato in classifica generale. La sua presenza in corsa ha attirato l’attenzione degli appassionati di ciclismo e degli addetti ai lavori. Pogacar ha dimostrato ancora una volta la sua determinazione a vincere in ogni occasione.

Tadej Pogacar partecipa solo per vincere. Al Giro di Romandia perla prima volta in carriera, il cannibale sloveno non si è limitato “soltanto” a conquistare la classifica generale. No, ha dovuto stravincere, mettendo la firma anche sull’ultima tappa: è il quarto successo nell’arco di cinque giorni, con il totale stagionale che sale a nove. La maglia gialla non è mai stata in discussione, ma negli ultimi 178 km del Giro di Romandia, quelli da Lucens a Leysin, gli avversari hanno provato a battere Pogacar. Su tutti Florian Lipowitz, che ha attaccato con grande generosità e ha provato in ogni modo a staccare lo sloveno. Il tedesco della Red Bull Bora-Hansgrohe ha dimostrato un’eccellente condizione, ma Pogacar gli è rimasto attaccato e nella volata finale ha anticipato tutti, beffando sia Lipowitz che il compagno Roglic.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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