Salvata dai carabinieri mentre è sospesa nel vuoto aggrappata al cavalcavia | l’ultimo miracoloso salvataggio di angeli in divisa
Una donna è stata salvata dai carabinieri mentre era sospesa nel vuoto, aggrappata al cavalcavia. L’intervento è avvenuto in modo rapido e preciso, con i militari che sono riusciti a bloccare la sua caduta. La donna è stata presa in custodia e trasportata in ospedale. Nessuno è rimasto ferito durante l’operazione. L’intervento ha richiesto sangue freddo e competenza da parte delle forze dell’ordine.
Un intervento rapido, professionale e caratterizzato da grande sangue freddo ha consentito ai Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Gravina di Catania di salvare una giovane donna che, nella tarda serata, aveva manifestato l’intenzione di togliersi la vita lanciandosi dal cavalcavia di Via Galileo Galilei, nel territorio di San Gregorio di Catania. Salvata dai carabinieri a un attimo dal baratro. L’allarme è scattato quando la Centrale Operativa dell’Arma ha ricevuto una segnalazione che indicava la presenza della ragazza sul cavalcavia. In pochi minuti una pattuglia della Sezione Radiomobile ha raggiunto il luogo indicato, trovando la giovane già oltre la sede stradale, aggrappata alla rete di protezione e in una posizione estremamente pericolosa. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
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