Salvata dai carabinieri mentre è sospesa nel vuoto aggrappata al cavalcavia | l’ultimo miracoloso salvataggio di angeli in divisa

Notizia in breve

Una donna è stata salvata dai carabinieri mentre era sospesa nel vuoto, aggrappata al cavalcavia. L’intervento è avvenuto in modo rapido e preciso, con i militari che sono riusciti a bloccare la sua caduta. La donna è stata presa in custodia e trasportata in ospedale. Nessuno è rimasto ferito durante l’operazione. L’intervento ha richiesto sangue freddo e competenza da parte delle forze dell’ordine.