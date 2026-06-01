Si arrampica sulle recinzioni del cavalcavia dell' A14 decisa a gettarsi nel vuoto | 27enne salvata dall' intervento della polizia
Una donna di 27 anni si è arrampicata sulle recinzioni di un cavalcavia dell’A14, minacciando di lanciarsi nel vuoto. Le forze dell’ordine sono intervenute dopo una segnalazione e sono riuscite a fermarla prima che compisse il gesto. L’intervento si è concluso senza feriti. La donna è stata portata in un luogo sicuro. La polizia ha gestito la situazione senza ulteriori incidenti.
Il provvidenziale arrivo delle forze dell’ordine, allertate da una segnalazione, ha evitato il peggio. La tragedia si stava consumando nella mattinata di oggi, sul cavalcavia sovrastante l’A14 nel territorio comunale di Porto San Giorgio, dove era stata riferita la presenza di una persona. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
Notizie e thread social correlati
Scavalca la barriera del cavalcavia e minaccia di gettarsi nel vuotoUn individuo ha scavalcato la barriera di un cavalcavia lungo il vecchio tratto della tangenziale e ha minacciato di gettarsi nel vuoto.
Si arrampica sul traliccio per rubare rame ma cade nel vuoto, amico chiama i soccorsi: morto 27enne in GalluraUn giovane di 27 anni è morto a Santa Teresa di Gallura dopo essere caduto da un traliccio mentre tentava di rubare del rame dall'impianto di energia...