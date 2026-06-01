Si arrampica sulle recinzioni del cavalcavia dell' A14 decisa a gettarsi nel vuoto | 27enne salvata dall' intervento della polizia

Notizia in breve

Una donna di 27 anni si è arrampicata sulle recinzioni di un cavalcavia dell’A14, minacciando di lanciarsi nel vuoto. Le forze dell’ordine sono intervenute dopo una segnalazione e sono riuscite a fermarla prima che compisse il gesto. L’intervento si è concluso senza feriti. La donna è stata portata in un luogo sicuro. La polizia ha gestito la situazione senza ulteriori incidenti.