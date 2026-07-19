Il presidente della Repubblica tunisina ha visitato un impianto idrico nel governatorato di Manouba, gestito dalla Società Nazionale per lo Sfruttamento e la Distribuzione delle Acque. La visita è stata finalizzata a verificare la qualità dei servizi forniti dall’impianto. La struttura si trova a Ghdir El Golla e fa parte di un sistema pubblico di distribuzione idrica. La visita ha coinvolto un sopralluogo diretto presso l’impianto, senza ulteriori dettagli su eventuali interventi o decisioni prese.

Visita Ispettiva di Kais Saied presso l’Impianto SONEDE. TUNISI (ITALPRESS) – Il presidente della Repubblica tunisina, Kais Saied, ha recentemente effettuato una visita presso l’impianto della Società Nazionale per lo Sfruttamento e la Distribuzione delle Acque (SONEDE) di Ghdir El Golla, situato nel governatorato di Manouba. Questa ispezione si inserisce in una fase critica per la Tunisia, caratterizzata da rilevanti disagi nella distribuzione di acqua potabile che si stanno verificando in diverse regioni del Paese. Il periodo estivo, contraddistinto da un’ondata di caldo intenso, ha portato a un notevole aumento della domanda di risorse idriche. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Saied visita impianto idrico a Manouba per verificare la qualità dei servizi.

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