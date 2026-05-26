L' Ordine dei medici chiede una visita al carcere di Rebibbia per verificare le condizioni dei detenuti

L’Ordine dei medici di Roma ha richiesto una visita al carcere di Rebibbia per controllare le condizioni di salute dei detenuti. La richiesta è stata inviata alla direzione della struttura e al direttore sanitario dell’Unità operativa complessa Salute. Nessuna data è stata ancora fissata.

L’Ordine dei medici di Roma vuole verificare le condizioni di salute dei detenuti di Rebibbia. E per questo ha inoltrato la richiesta di poter svolgere una visita istituzionale alla direzione della Casa circondariale e, per conoscenza al direttore sanitario dell’Unità operativa complessa Salute. 🔗 Leggi su Romatoday.it

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