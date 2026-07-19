Sabatini ha espresso critiche sull’andamento del mercato dell’Inter, affermando di aspettarsi di più dalle operazioni finora concluse. Ha sottolineato che, a determinate cifre, non ci sono acquirenti interessati a un giocatore come Frattesi. Il commento si riferisce alle dinamiche delle trattative che non sono state portate a termine e alle operazioni in corso. Nessun dettaglio sulle cifre o sui nomi dei potenziali acquirenti è stato fornito.

di Paolo Moramarco Sabatini critica l’Inter. Il giornalista ha parlato del calciomercato nerazzurro commentando la dinamica delle operazioni fatte sin qui e non concluse. Il giornalista Sandro Sabatini, sul suo canale YouTube, ha analizzato il mercato finora condotto dall’ Inter, sottolineando alcune scelte contestabili e le operazioni mancate nonostante i trofei conquistati nella passata stagione e le risorse derivanti da diritti TV e Champions League. CHE VALUTAZIONE DAI AL MERCATO DELL’INTER FINORA? – «Posso lanciarmi in una critica all’Inter, tanto una più o una meno. Hai fatto il pieno con campionato e Coppa Italia, hai soldi dei diritti tv, hai guadagnato con la Champions non puoi fare il mercato che stai facendo finora. 🔗 Leggi su Internews24.com

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© Internews24.com - Sabatini critica l’Inter: «Non puoi fare il mercato fatto finora, mi aspettavo di più. Frattesi? A certe cifre non trova acquirenti»

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